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СНГ 09.03.2022 14:53

Песков: Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов

Россия дорожит своим реноме как надежного поставщика энергоресурсов, но враждебная вакханалия, устроенная на Западе, заставляет Москву обдумывать сложившуюся ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", готова ли Россия и дальше поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим санкции.

Он продолжил: "И Россия дорожит этим своим реноме - надежного поставщика энергоресурсов. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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