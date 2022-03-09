Песков: Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов

Россия дорожит своим реноме как надежного поставщика энергоресурсов, но враждебная вакханалия, устроенная на Западе, заставляет Москву обдумывать сложившуюся ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", готова ли Россия и дальше поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим санкции.

Он продолжил: "И Россия дорожит этим своим реноме - надежного поставщика энергоресурсов. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать".