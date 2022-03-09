В Кремле назвали запланированную в Турции встречу глав МИД РФ и Украины важным продолжением переговорного процесса

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции является важным продолжением переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается встречи министров иностранных дел (России и Украины), это продолжение переговорного процесса, очень важное. Не будем забегать вперед", - сказал Песков в среду журналистам в ответ на просьбу рассказать об ожиданиях от встречи Лаврова и Кулебы.

"Давайте дождемся самой встречи", - добавил Песков.