Северный поток 2 готов к использованию, а ситуация на мировых энергетических рынках развивается турбулентно - Песков

Газопровод "Северный поток 2" готов к использованию, а ситуация на мировых энергетических рынках развивается весьма турбулентно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что "Северный поток 2" "мертв и не возродится".
"Здесь показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат", - сказал Песков.
"Конечно ж, это металл, но готовый к использованию. Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно, и мы не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков.
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