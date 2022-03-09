Северный поток 2 готов к использованию, а ситуация на мировых энергетических рынках развивается турбулентно - Песков

Газопровод "Северный поток 2" готов к использованию, а ситуация на мировых энергетических рынках развивается весьма турбулентно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что "Северный поток 2" "мертв и не возродится".

"Здесь показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат", - сказал Песков.

"Конечно ж, это металл, но готовый к использованию. Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно, и мы не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем", - сказал Песков.