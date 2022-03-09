Компании из Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном – посол Франции

Компании из французской провинции Эльзас заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном, заявил посол Франции в Баку Закари Гросс.

«Сегодня утром у меня состоялась серия встреч в Страсбургской торговой палате с компаниями из французского региона Эльзас, которые заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в сферах строительства, транспорта, возобновляемой энергетики и сельского хозяйства", - написал Гросс в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев