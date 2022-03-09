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Бизнес и законодательство 09.03.2022 14:57

Компании из Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном – посол Франции

Компании из французской провинции Эльзас заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном, заявил посол Франции в Баку Закари Гросс.

«Сегодня утром у меня состоялась серия встреч в Страсбургской торговой палате с компаниями из французского региона Эльзас, которые заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в сферах строительства, транспорта, возобновляемой энергетики и сельского хозяйства", - написал Гросс в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИНТЕРЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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