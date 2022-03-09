Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2022 15:00

В ответ на экономическую войну РФ будет принимать меры, соответствующие ее интересам - Песков

США объявили экономическую войну РФ, в ответ Москва будет принимать меры, соответствующие ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что конечной целью в событиях на Украине США видит "стратегическое поражение" президента Путина.

На вопрос, можно ли считать это объявлением экономической войны РФ, Песков сказал: "США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Де-факто так оно и есть".

На уточняющий вопрос, есть ли возможность у РФ не проиграть эту войну, Песков сказал: "Будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az