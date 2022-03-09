В ответ на экономическую войну РФ будет принимать меры, соответствующие ее интересам - Песков

США объявили экономическую войну РФ, в ответ Москва будет принимать меры, соответствующие ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что конечной целью в событиях на Украине США видит "стратегическое поражение" президента Путина.

На вопрос, можно ли считать это объявлением экономической войны РФ, Песков сказал: "США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Де-факто так оно и есть".

На уточняющий вопрос, есть ли возможность у РФ не проиграть эту войну, Песков сказал: "Будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".