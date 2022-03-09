ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта

Исполнительная власть города Гянджа направит еще 15 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, для выполнения строительных работ ИВ Гянджи заключила контракт с ООО "Rovshan Oguz Qrup".
Стоимость контракта - 15 млн манатов.
Ранее ИВ Гянджи уже заключало два контракта с Rovshan Oguz Qrup на общую сумму 9,6 млн манатов на строительство Дворца спорта.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что строительство Дворца Спорта в Гяндже будет завершено к началу 2024 года.
По словам президента, данный дворец спорта будет самым большим в стране. «Это очень большой проект. Могу сказать, что в Азербайджане нет дворца спорта такого размера, даже в Баку», - подчеркнул Алиев.
Во Дворце спорта будут созданы условия для занятий различными видами единоборств, борьбы, бокса. Также будет открыт специальный зал для ручных игр - баскетбола, волейбола, гандбола, 50-метровый бассейн, вспомогательные помещения, залы и отель.
Б.Рустамбеков
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