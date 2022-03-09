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Спорт 09.03.2022 15:01

ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта

Исполнительная власть города Гянджа направит еще 15 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, для выполнения строительных работ ИВ Гянджи заключила контракт с ООО "Rovshan Oguz Qrup".

Стоимость контракта - 15 млн манатов.

Ранее ИВ Гянджи уже заключало два контракта с Rovshan Oguz Qrup на общую сумму 9,6 млн манатов на строительство Дворца спорта.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что строительство Дворца Спорта в Гяндже будет завершено к началу 2024 года.

По словам президента, данный дворец спорта будет самым большим в стране. «Это очень большой проект. Могу сказать, что в Азербайджане нет дворца спорта такого размера, даже в Баку», - подчеркнул Алиев.

Во Дворце спорта будут созданы условия для занятий различными видами единоборств, борьбы, бокса. Также будет открыт специальный зал для ручных игр - баскетбола, волейбола, гандбола, 50-метровый бассейн, вспомогательные помещения, залы и отель.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЯНДЖА, СПОРТ, ДВОРЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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