Зеленский настаивает на скорейшей передаче Украине боевых самолетов Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее решение вопроса о передаче украинской армии боевых самолетов МиГ-29 из Польши.

"Мы благодарны Польше за альтернативу - за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос - в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать немедленно", - сказал Зеленский в видеообращении в среду днем.

По его словам, официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу американскую базу есть, договоренность американской стороны с Польшей достигнута. "Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы не обосновано. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение?" - задал вопрос Зеленский.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее отверг предложение Польши об использовании базы НАТО в Германии для передачи Украине боевых самолетов.

МИД Польши во вторник заявил, что Польша передает все свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам и просит Вашингтон предоставить ей бывшие в употреблении американские самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.