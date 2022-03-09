Зеленский настаивает на скорейшей передаче Украине боевых самолетов Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее решение вопроса о передаче украинской армии боевых самолетов МиГ-29 из Польши.
"Мы благодарны Польше за альтернативу - за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос - в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать немедленно", - сказал Зеленский в видеообращении в среду днем.
По его словам, официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу американскую базу есть, договоренность американской стороны с Польшей достигнута. "Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы не обосновано. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение?" - задал вопрос Зеленский.
Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее отверг предложение Польши об использовании базы НАТО в Германии для передачи Украине боевых самолетов.
МИД Польши во вторник заявил, что Польша передает все свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам и просит Вашингтон предоставить ей бывшие в употреблении американские самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.
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