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ТЭК 09.03.2022 15:11

Цены на нефть перешли к резкому снижению

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению днем в среду на неофициальных данных о росте запасов этого энергоресурса в США.

Данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в стране на неделе, завершившейся 4 марта, увеличились на 2,8 млн баррелей. Это стало неожиданностью ля аналитиков, которые ожидали снижения показателя.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду в 19:30. Эксперты The Wall Street Journal ожидают недельного снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей и дистиллятов - также на 1,9 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в среду составляет $126,14 за баррель, что на $1,84 (1,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,4 за баррель, что на $2,3 (1,86%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные котировки активно росли утром, поддерживаемые решением администрации президента США Джо Байдена запретить импорт российской нефти в ответ на вооруженный конфликт в Украине.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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