Боррель заявил, что новые санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине затронут около 100 человек

Страны ЕС собираются ввести санкции в отношении 100 человек в связи с ситуацией на Украине, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Страны-члены ЕС работают над новым пакетом санкций, действие которых распространится на около 100 человек, представляющих различные уровни властей (России - ИФ), а также над экономическими санкциями", - заявил Боррель в Европарламенте.
Он выразил надежду на то, что новый пакет санкций примут в среду до конца сессии парламента ЕС.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен подвергнуть санкциям 14 граждан России, в их числе ряд состоятельных людей, членов их семей. Кроме того, по данным агентства, под санкциями могут оказаться десятки законодателей.
В то же время, в Брюсселе намерены отказаться от обсуждения санкционных мер в отношении портов, отмечало Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
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