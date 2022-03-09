Кулеба сдержанно оценил свои ожидания от переговоров с Лавровым в Анталье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что не возлагает на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны и ее народа.

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму", - сказал Кулеба в среду в прямом эфире на Facebook.

Он заявил, что Украина будет добиваться прекращение огня, освобождения территорий и решения гуманитарных вопросов, вызванных боевыми действиями.

"Мы сильны, уверенны в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе - это уже другой вопрос, это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры господин Лавров. Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандисткой перспективы, а с задачей поиска решения, как прекратить эту войну", - сказал глава украинского МИД.