Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2022 15:43

Кулеба сдержанно оценил свои ожидания от переговоров с Лавровым в Анталье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что не возлагает на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны и ее народа.

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму", - сказал Кулеба в среду в прямом эфире на Facebook.

Он заявил, что Украина будет добиваться прекращение огня, освобождения территорий и решения гуманитарных вопросов, вызванных боевыми действиями.

"Мы сильны, уверенны в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе - это уже другой вопрос, это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры господин Лавров. Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандисткой перспективы, а с задачей поиска решения, как прекратить эту войну", - сказал глава украинского МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az