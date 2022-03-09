Конгресс США обнародовал проект бюджета на 2022 фингод, планирует выделить $13,6 млрд на помощь Украине

Лидеры Конгресса США обнародовали законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение денежных средств на продолжающуюся борьбу с пандемией коронавируса.
Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, а остальная часть - на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и в Восточной Европе, пишет газета The Wall Street Journal.
Законопроект также определяет объемы трат США на оборону и прочие статьи расходов в 2022 фингоду, он стал результатом многомесячных переговоров лидеров Демократической и Республиканской партий.
В том числе, документ предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 фингоду, и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд - на $42 млрд больше, чем годом ранее.
Кроме того, разработчики законопроекта предлагают выделить $15,6 млрд на борьбу с пандемией коронавируса как в США, так и в других странах мира. В числе мер - подготовка к возникновению новых штаммов коронавируса и очередному скачку количества заражений.
Палата представителей США, как ожидается, проведет голосование по законопроекту в среду и направит его на рассмотрение в Сенат. Предполагается, что проект получит одобрение обеих палат Конгресса США, так как в переговорах по поводу его структуры принимали участие лидеры обеих партий.
Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину
Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией
Баку и Лондон обсудили подготовку к МПК, расширение сотрудничества в сфере ТЭК
Брат Гуцериева, юрист М-Видео и бывший сотрудник Glencore заменят представителей трейдера в СД Русснефти
Казахстан и Азербайджан создадут СП для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 сохраняет тенденцию к снижению - ВОЗ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров