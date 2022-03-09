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СНГ 09.03.2022 17:21

Конгресс США обнародовал проект бюджета на 2022 фингод, планирует выделить $13,6 млрд на помощь Украине

Лидеры Конгресса США обнародовали законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение денежных средств на продолжающуюся борьбу с пандемией коронавируса.

Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, а остальная часть - на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и в Восточной Европе, пишет газета The Wall Street Journal.

Законопроект также определяет объемы трат США на оборону и прочие статьи расходов в 2022 фингоду, он стал результатом многомесячных переговоров лидеров Демократической и Республиканской партий.

В том числе, документ предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 фингоду, и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд - на $42 млрд больше, чем годом ранее.

Кроме того, разработчики законопроекта предлагают выделить $15,6 млрд на борьбу с пандемией коронавируса как в США, так и в других странах мира. В числе мер - подготовка к возникновению новых штаммов коронавируса и очередному скачку количества заражений.

Палата представителей США, как ожидается, проведет голосование по законопроекту в среду и направит его на рассмотрение в Сенат. Предполагается, что проект получит одобрение обеих палат Конгресса США, так как в переговорах по поводу его структуры принимали участие лидеры обеих партий.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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