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Дальнее зарубежье 09.03.2022 18:03

Эстония изучает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

В Эстония может быть прекращена выдача виз россиянам, заявила глава МИД страны Эва-Мария Лииметс (Eva-Maria Liimets).

"Эстония рассматривает вопрос о принятии одностороннего решения о прекращении выдачи виз гражданам России", - заявила Лийметс в среду на правительственном часе в парламенте.

В то же время она отметила, что "это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу".

Она также сказала, что в визовом вопросе Эстония взвешивает всё, "чтобы визы не выдавались лицам, предоставляющим риски для государства".

Лийметс сообщила, что МИД сейчас пересматривает свою консульскую деятельность на российском направлении. "Прежде всего выдаем визы по гуманитарным соображениям, для воссоединения семей. Туристическими визами нам практически некогда заниматься", - сказала глава МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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