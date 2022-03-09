Эстония изучает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

В Эстония может быть прекращена выдача виз россиянам, заявила глава МИД страны Эва-Мария Лииметс (Eva-Maria Liimets).
"Эстония рассматривает вопрос о принятии одностороннего решения о прекращении выдачи виз гражданам России", - заявила Лийметс в среду на правительственном часе в парламенте.
В то же время она отметила, что "это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу".
Она также сказала, что в визовом вопросе Эстония взвешивает всё, "чтобы визы не выдавались лицам, предоставляющим риски для государства".
Лийметс сообщила, что МИД сейчас пересматривает свою консульскую деятельность на российском направлении. "Прежде всего выдаем визы по гуманитарным соображениям, для воссоединения семей. Туристическими визами нам практически некогда заниматься", - сказала глава МИД.
Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину
Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией
Баку и Лондон обсудили подготовку к МПК, расширение сотрудничества в сфере ТЭК
Брат Гуцериева, юрист М-Видео и бывший сотрудник Glencore заменят представителей трейдера в СД Русснефти
Казахстан и Азербайджан создадут СП для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 сохраняет тенденцию к снижению - ВОЗ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров