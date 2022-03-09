Производитель оборудования ВИЭ Siemens Gamesa не будет рассматривать новые проекты в РФ

Один из ведущих в мире производителей оборудования для ветроэнергетики Siemens Gamesa заявил, что поддерживает введенные в отношении России санкции и в обозримом будущем прекратит любую новую коммерческую деятельность в стране.
Siemens Gamesa является партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.
Поскольку ситуация развивается очень быстро, компания постоянно отслеживает и оценивает потенциальное влияние ограничений на ее бизнес в России, говорится в заявлении Siemens Gamesa.
Siemens Gamesa - испано-германская ветроэнергетическая компания. Основным акционером является Siemens Energy с долей 67%, фонд Blackrock владеет 3%, остальное находится в свободном обращении.
Siemens Energy в свою очередь была выделена из Siemens в результате spin-off. На конец ноября 2021 г. Siemens оставался ее крупнейшим акционером с долей 35%. В РФ Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Ранее Siemens, в чей контур теперь входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем, также объявил о приостановке поставок и работе над новыми бизнесами в РФ.
В России у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.
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