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ТЭК 09.03.2022 18:29

Премьер Нидерландов заявил, что считает невозможным немедленный отказ от импорта энергоресурсов из РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает идею незамедлительно отказаться от импорта российских нефти и газа, поскольку это нерационально для стран Европейского союза.

"Мы должны обсудить наши уязвимые места с точки зрения нашей зависимости от российских нефти и газа. Я не буду выступать за прекращение поставок нефти и газа из России сегодня, это невозможно, поскольку нам нужны эти поставки, и это неудобная правда", - приводят западные СМИ слова Рютте.

При этом премьер Нидерландов отметил, что страны Европы могут сделать больше для избавления своих экономик от зависимости от ископаемых видов топлива.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США прекращают закупать энергоресурсы из России. "Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - сказал Байден, выступая перед журналистами.

Власти Великобритании также заявили о намерении в течение нескольких ближайших месяцев отказаться от закупок российской нефти.

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