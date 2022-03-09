Визовые центры Норвегии в РФ остановили прием документов

Визовые центры Норвегии в России остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз в связи с проблемами оплаты консульского сбора и другими ограничениями, следует из сообщения визового центра страны.
"Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что с 9 марта невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство ни в один из норвежских визовых центров в России. Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале и другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.
По данным центра, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены обычным путем.
"По тем же причинам время оформления шенгенской визы в настоящее время больше, чем обычно. Срочные заявления можно подать непосредственно в посольстве в Москве по предварительной записи", - отмечают в визовом центре.
Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений для туристов, связанных с коронавирусом, и возобновило выдачу виз россиянам.
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