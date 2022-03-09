Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2022 19:32

Визовые центры Норвегии в РФ остановили прием документов

Визовые центры Норвегии в России остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз в связи с проблемами оплаты консульского сбора и другими ограничениями, следует из сообщения визового центра страны.

"Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что с 9 марта невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство ни в один из норвежских визовых центров в России. Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале и другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

По данным центра, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены обычным путем.

"По тем же причинам время оформления шенгенской визы в настоящее время больше, чем обычно. Срочные заявления можно подать непосредственно в посольстве в Москве по предварительной записи", - отмечают в визовом центре.

Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений для туристов, связанных с коронавирусом, и возобновило выдачу виз россиянам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az