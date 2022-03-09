Брат Гуцериева, юрист М-Видео и бывший сотрудник Glencore заменят представителей трейдера в СД Русснефти

Представители трейдера Glencore не вошли в список кандидатов в новый совет директоров "Русснефти", их заменят совладелец нефтекомпании Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), юрист группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") Алексей Сухов и бывший сотрудник трейдера, ныне совладелец ООО "Альянс Индастри Групп" Владимир Щербак, следует из материалов компании.

При этом все остальные действующие члены СД вошли в список кандидатов в состав нового совета директоров. Это ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, гендиректор "Пионер Эстейт" Вячеслав Марченко, старший вице-президент "Русснефти" по экономике и финансам Ольга Прозоровская, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, гендиректор "Нефтисы" Андрей Зарубин, экс-глава Счетной палаты, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, заместитель гендиректора АО "Фортеинвест" по экономике и финансам Роман Тян, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по вознаграждениям и номинациям Андрей Дерех.

В действующий совет директоров входит трое представителей Glencore. Это глава представительства "Гленкор Интернэшнл АГ" Яна Тихонова, финансовый контролер Сергей Чернышев и юрист Мария Сергеева. Никто из них не вошел в список для голосования.

Как сообщалось, в феврале трейдер Glencore объявил о продаже своей доли. Сообщалось, что сделка была согласована в декабре, однако никаких параметров, включая контрагента по ней, трейдер не назвал. Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 года.

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежит семье Гуцериевых, которыми она владеет через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также Weridge Investments Limited (7,21%). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют принадлежащий Банку России банк "Траст" - 19,23% - и банк ВТБ - 8,48%. В свободном обращении находится 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).