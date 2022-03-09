Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 09.03.2022 17:47

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с очередной партией из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 08:45 по времени Восточного побережья США (в 16:45 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже 41-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 марта.

Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает двумя тысячами действующих космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Тем временем, многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 4-й раз, примерно через 9 минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 635 км от космодрома во Флориде.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az