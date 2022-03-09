Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с очередной партией из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен в 08:45 по времени Восточного побережья США (в 16:45 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Это уже 41-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 марта.
Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает двумя тысячами действующих космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Тем временем, многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 4-й раз, примерно через 9 минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 635 км от космодрома во Флориде.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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