Лондон поддержит Баку в переходе на чистую энергию – Николсон

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в среду встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане, баронессой Эммой Николсон. «Приятно встретиться сегодня с министром Пярвизом Шахбазовым. Являясь ведущим энергетическим партнером Азербайджана, мы готовы поддержать вас в переходе на чистую энергию», - написала Николсон по итогам встречи в своем аккаунте в Twitter. Э.Шафиев

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