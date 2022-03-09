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Внешняя политика 09.03.2022 18:36

Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину

Энергетическое сотрудничество, региональную безопасность и ситуацию в Украине обсудили в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с с делегацией независимого аналитического центра в США Caspian Policy Center, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, празднования 30-летия установления дипломатических отношений, энергетического сотрудничества, региональной безопасности, а также по ситуации в Украине», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Байрамов рассказал делегации о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, о развитии двусторонних отношений с государствами, сотрудничестве в рамках международных организаций, и проинформировал о последних событиях в регионе, в том числе о новой постконфликтной ситуации, возможностях нормализации отношений между двумя странами, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, процессе восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, отметили в МИД страны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИД, БАЙРАМОВ


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