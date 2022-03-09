В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 126 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 789 тыс. 883, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 276 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 558 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 777 тыс. 396 человек (+ 882 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 929 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 942 теста на коронавирус против 4 тыс. 142 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 611 тыс. 402 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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