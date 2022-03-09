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Здравоохранение 09.03.2022 18:43

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 126 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 789 тыс. 883, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 276 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 558 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 777 тыс. 396 человек (+ 882 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 929 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 942 теста на коронавирус против 4 тыс. 142 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 611 тыс. 402 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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