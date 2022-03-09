Казахстан и Азербайджан создадут СП для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута

Казахстанское АО «Самрук-Казына» и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали протокол о создании совместного предприятия (СП) для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщила пресс-служба фонда.

Документ подписал в среду в Баку в рамках визита казахстанской делегации во главе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым.

«Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте», - отмечается в сообщении.

Во время беседы с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, врио президента - первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и другими официальными лицами представители казахстанской делегации отметили актуальность переориентации экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту.

«Стороны обозначили значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам», - указывается в сообщении.

В ходе встречи казахстанской делегации с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым «были проведены обсуждения по унификации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны».

«Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений», - говорится в сообщении.

На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана - их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии - создали реальные предпосылки для обеспечения эффективной и налаженной транспортной сети между странами. Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней, отмечается в пресс-релизе.