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ТЭК 09.03.2022 20:06

Баку и Лондон обсудили подготовку к МПК, расширение сотрудничества в сфере ТЭК

Вопросы, связанные с подготовкой к очередному заседанию совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией, обсудили в Баку министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

В информации министерства энергетики Азербайджана отмечается, что заседание МПК пройдет в Лондоне.

В Минэнерго отметили, что на встрече также обсуждались текущая ситуация на энергетических рынках, вопросы, связанные с энергетическим сотрудничеством двух стран, Южный газовый коридор и перспективы его расширения.

Стороны подчеркнули важность диверсификации путей поставок энергоносителей для обеспечения стабильности на энергетических рынках.

«В ходе встречи была подчеркнута роль партнерских связей с BP в развитии энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, важность участия компании в проектах в области возобновляемых источников энергии наряду с нефтегазовыми. Кроме этого, обсуждались вопросы создания зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана, реализации проектов в области ветровой и солнечной энергии с иностранными компаниями, а также использования потенциала ветровой энергии на Каспии», - подчеркивает Минэнерго.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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