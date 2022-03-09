Правительство РФ одобрило законопроект о налоговых льготах для резидентов САР

Правительство РФ одобрило законопроект о смягчении требований для получения статуса международной холдинговой компании (МХК) в специальных административных районах (САР), улучшения налоговых условий для МХК, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс (НК) РФ. Они направлены на повышение привлекательности САР. Эти специальные административные районы действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.

Проект упрощает условия получения статуса МХК. Его смогут получить компании, созданные до 1 января 2020 года. Сейчас на него могут рассчитывать лишь организации, созданные до 1 января 2018 года. Также проект смягчает требования к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций. Действующие нормы НК РФ обязывают иметь неизменный состав контролирующих лиц с 1 января 2017 года. Законопроект устанавливает, что состав контролирующих лиц с «совокупной долей прямого и (или) косвенного участия» должен быть стабилен на 75% с января 2020 года.

«Это расширит круг лиц, имеющих возможность приобрести статус МХК», - рассчитывают в министерстве.

Согласно проекту, МХК смогут использовать до 2036 года пониженный - 5% вместо 20% -налог на прибыль при одновременном соблюдении ряда условий. Для этого МХК придется иметь на территории САР офис не менее 50 кв. метров, в штате МХК в САР должно работать на менее 15 жителей региона, в том числе временно зарегистрированных. Во-третьих, доля доходов компании от пассивной деятельности должна быть более 90%. В-четвертых, МХК должна осуществить инвестиции не менее чем в 300 млн рублей в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры на территории САР в течение трех лет с момента подачи заявки на налоговую льготу.

Кроме того, Минфин РФ предложил исключить из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов МХК от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых.