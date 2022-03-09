Представители ООН обсудили в МИД РФ гуманитарные аспекты ситуации в Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял в среду в Москве делегацию во главе с руководителем дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Рамешем Раджасингхамом, сообщает МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что состоялось развернутое обсуждение гуманитарных аспектов ситуации в регионе.

«С российской стороны отмечалась важность обеспечения безопасности гражданского населения, включая выполнение договоренностей об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, в том числе из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и других городов», - говорится в сообщении.

Как пояснили в МИДе, встреча прошла в развитие контактов, запущенных по итогам телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем от 4 марта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине.