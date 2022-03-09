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Дальнее зарубежье 09.03.2022 23:28

Премьер Польши предложил решать вопрос о передаче Украине боевых самолетов на уровне НАТО

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине боевые самолеты советского производства, но только при условии, что соответствующее решение одобрят все члены НАТО.

«Польша не является участником боевых действий, равно как и НАТО... Столь серьезное решение (о передаче самолетов - ИФ) следует принимать на уровне НАТО, причем - единогласно», - цитирует премьера Associated Press.

Моравецкий отметил, что обсуждение этого вопроса странами Североатлантического альянса продолжается.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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