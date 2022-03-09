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СНГ 09.03.2022 23:31

Казахстан может обнулить ввозные пошлины на чувствительные для экономики страны товары

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в среду на заседании оперативного штаба по антикризисным мерам при правительстве поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных пошлин на чувствительные для экономики страны товары, сообщила пресс-служба премьера.

В ходе очередного заседания штаба были рассмотрены вопросы транспорта и торговли, один из ключевых - решение транспортно-логистических проблем.

Премьер Казахстана поручил принять оперативные меры с учетом переговоров с Азербайджаном и Грузией по транзиту казахстанских грузов и рассмотреть возможность использования альтернативных транспортных коридоров. При этом Смаилов отметил важность снижения тарифов на перевозку казахстанских грузов.

Кроме того, рассмотрено порядка 140 обращений, связанных с изменениями условий внешней торговли, в том числе в связи с колебаниями курса национальной валюты, изменениями цепочек поставок иностранного сырья, материалов и товаров, говорится в сообщении.

В частности, рассмотрены проблемы 16 казахстанских предприятий цементной отрасли, легкой промышленности, производителей аккумуляторов, кабельно-проводниковой продукции. «Для поддержания и стимулирования казахстанских производителей-экспортеров правительством будут оказаны необходимые меры финансовой и сервисной поддержки, - отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что в настоящее время в Казахстане сформированы достаточные запасы социально-значимых продовольственных товаров в общем объеме более 1,5 млн тонн продовольствия. Запасы в торговых точках обеспечат потребности населения на ближайший период.

«Для поддержания экономической активности производителей, использующих в производстве импортные товары, а также для насыщения внутреннего рынка продовольствием премьер-министр поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных пошлин на чувствительные для экономики товары», - говорится в сообщении.

Следующее заседание оперативного штаба состоится 10 марта.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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