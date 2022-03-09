Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2022 23:35

Казахстан отправит в Украину медпрепараты более чем на $2 млн

Казахстан в качестве гуманитарной помощи отправит в Украину медицинские препараты на сумму свыше $2,2 млн, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 млн 251 тыс. 445 долларов США», - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны.

В настоящее время прорабатывается вопрос доставки груза к месту назначения.

«Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине», - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. «После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу», - напомнили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины Токаев призвал найти новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликта в Украине Совбез Казахстана рассмотрел вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины Казахский бизнесмен Сейсембаев перебрался на Украину помогать с реформам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az