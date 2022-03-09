Казахстан отправит в Украину медпрепараты более чем на $2 млн

Казахстан в качестве гуманитарной помощи отправит в Украину медицинские препараты на сумму свыше $2,2 млн, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 млн 251 тыс. 445 долларов США», - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны.

В настоящее время прорабатывается вопрос доставки груза к месту назначения.

«Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине», - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. «После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу», - напомнили в пресс-службе.