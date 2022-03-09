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Дальнее зарубежье 09.03.2022 23:38

Великобритания рассматривает возможность передачи Украине ПЗРК Starstreak

Великобритания рассматривает возможность безвозмездной передачи Украине ПЗРК Starstreak, заявил в среду в парламенте министр обороны Великобритании Бэн Уоллес.

«Мы считаем, что эти комплексы можно считать оборонительным вооружением. Они позволят украинским силам лучше защищать свое небо», - заявил Уоллес, выступая в палате общин.

Кроме того, по словам Уоллеса, ранее Британия уже поставила Украине 2 тыс. ПТУР NLAW, теперь этот показатель решено увеличить до 3615. Он также сказал, что Великобритания предоставила Украине стрелковое вооружение, бронежилеты, шлемы, продуктовые наборы и медикаменты.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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