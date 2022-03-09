Украина и новые санкции против России в повестке саммита ЕС в Версале

В первый день саммита ЕС в Версале 10-11 марта состоится углубленная дискуссия по Украине, включая обсуждение будущих новых санкций в отношении России, заявил в среду высокопоставленный европейский чиновник.

«Мы предусматриваем новые санкции, которые будут обсуждаться главами государств и правительств. Мы работаем над новыми аспектами, новыми направлениями относительно дополнительных лиц или дополнительных финансовых институтов», - сообщил на условии анонимности собеседник СМИ, знакомя в Брюсселе журналистов с повесткой неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС во Франции в четверг и пятницу.

Что касается Украины, отметил он, речь пойдет «о ситуации на местах, о гуманитарной ситуации, о вопросе беженцев (...) плюс были объявлены санкции в качестве реакции ЕС».

Чиновник перечислил объявленные 9 марта новые ограничительные меры по России и Беларуси. Таким образом, по его словам, были «заполнены бреши» в санкционной политике по отношению к РФ, которые ЕС начал заполнять предыдущими пакетами санкций.

«Мы убеждены, что эти меры эффективны», - сказал собеседник журналистов.

Отвечая на вопрос о том, будут ли европейские лидеры обсуждать в качестве санкций возможность закрытия некоторых морских портов для российских судов, функционер ЕС отметил, что делегации некоторых стран союза поднимали такой вопрос в качестве одной из опций дополнительных санкций.

«Мы размышляем над этим, потому что активировать такую меру не так просто. Надо также думать о том, что может последовать в качестве ответных мер. Я ожидаю, что главы государств и правительств затронут эту тему», - предположил европейский чиновник.

При этом последовало объяснение, что уже упомянутые санкции по части морского сектора касаются «экспорта ключевых технологий для морского транспорта».

В ответ на вопрос о перспективе санкций ЕС против Сбербанка и Газпромбанка, собеседник СМИ сказал, что «оба банка являются частью дискуссии», и это будут «углубленные дебаты».

Был также задан о вопрос о том, намерен ли ЕС следовать эмбарго США и Великобритании на российскую нефть.

«Американское решение исходит из иной реальности, что касается импорта из России. И последствия этого не одинаковые. На рынках уже проявились последствия с ростом цен на эту продукцию. Я ожидаю дискуссию по данному вопросу. Некоторые главы государств и правительств могут об этом заявить. Но я не знаю, последуют ли за этим меры неделю спустя», - добавил высокопоставленный чиновник ЕС.