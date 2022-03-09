Глава МИД Великобритании считает, что Россию надо полностью отключить от SWIFT

Россию следует полностью отключить от системы SWIFT, а странам G7 надо отказаться от российской нефти и газа, считает глава британского МИД Лиз Трасс. «Мы должны усилить наши санкции, включая полное отключение (России) от SWIFT, а также отказ стран G7 от использования российской нефти и газа», - сказала в среду Трасс журналистам в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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