Треть нефтезапасов, высвобождаемых странами МЭА, придется на снижение требований к запасам на НПЗ

Две трети стратегических нефтяных запасов, о высвобождении которых приняли решение страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА), придется на нефть, остальное - на нефтепродукты, сообщается на сайте МЭА.
Так, из общего объема в 62,7 млн барр., нефть составит 45,7 млн баррелей, нефтепродукты - 16,9 млн баррелей.
При этом, 43,1 млн барр. нефти будет выпущено на рынок из запасов государства (или специализированного агентства), остальное - за счет снижения обязательного резерва на предприятиях. Все нефтепродукты, которые будут «выпущены» на рынок, относятся к снижению обязательных требований к запасам на предприятиях.
«Около двух третей указанного объема (62,7 млн барр.) высвободится из государственных резервов, треть - за счет снижения требований к обязательным резервам компаний. Нефть составит основную долю энергоносителей, высвобождаемых из госзапасов, тогда как решение о снижении требований к резервам компаний затронет главным образом нефтепродукты», - говорится в сообщении.
Основные поставки нефти обеспечат США - 30 млн барр., Южная Корея - 4,42 млн барр., Япония - 3,15 млн барр., Германия - 2,13 млн барр. Наибольший объем нефтепродуктов из резервов высвободят Япония - 4,35 млн барр., Испания - 2 млн барр., Франция - 1,83 млн барр., Великобритания - 1,75 млн барр.
Как сообщалось, 3 марта министры МЭА на внеочередном заседании приняли решение высвободить 60 млн барр. нефти из стратегических резервов. В организации отмечали, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта в Украине.
Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину
Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией
ОАЭ будут предлагать ОПЕК увеличивать нефтедобычу
Фондовые индексы Европы продемонстрировали самый существенный рост за два года
Власти Азербайджана отложили до 2025 года ряд требований к автобусам в Баку
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит еще 15 млн манатов на строительство Дворца спорта
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 сохраняет тенденцию к снижению - ВОЗ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров