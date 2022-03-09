Треть нефтезапасов, высвобождаемых странами МЭА, придется на снижение требований к запасам на НПЗ

Две трети стратегических нефтяных запасов, о высвобождении которых приняли решение страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА), придется на нефть, остальное - на нефтепродукты, сообщается на сайте МЭА.

Так, из общего объема в 62,7 млн барр., нефть составит 45,7 млн баррелей, нефтепродукты - 16,9 млн баррелей.

При этом, 43,1 млн барр. нефти будет выпущено на рынок из запасов государства (или специализированного агентства), остальное - за счет снижения обязательного резерва на предприятиях. Все нефтепродукты, которые будут «выпущены» на рынок, относятся к снижению обязательных требований к запасам на предприятиях.

«Около двух третей указанного объема (62,7 млн барр.) высвободится из государственных резервов, треть - за счет снижения требований к обязательным резервам компаний. Нефть составит основную долю энергоносителей, высвобождаемых из госзапасов, тогда как решение о снижении требований к резервам компаний затронет главным образом нефтепродукты», - говорится в сообщении.

Основные поставки нефти обеспечат США - 30 млн барр., Южная Корея - 4,42 млн барр., Япония - 3,15 млн барр., Германия - 2,13 млн барр. Наибольший объем нефтепродуктов из резервов высвободят Япония - 4,35 млн барр., Испания - 2 млн барр., Франция - 1,83 млн барр., Великобритания - 1,75 млн барр.

Как сообщалось, 3 марта министры МЭА на внеочередном заседании приняли решение высвободить 60 млн барр. нефти из стратегических резервов. В организации отмечали, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта в Украине.