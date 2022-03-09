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Дальнее зарубежье 09.03.2022 23:54

Саммит ЕС в Версале нацелен на согласование позиций государств-членов по отношению к российскому газу

Обсуждение энергетики ЕС с целью постепенного сокращения зависимости от российского импорта газа, нефти и угля будет затрагивающим интересы всего Евросоюза принципиальным вопросом саммита ЕС в Версале 10-11 марта, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

«Задача - добиться гибкости в отношениях государств-членов ЕС, потому что их стартовые позиции не одинаковые. Зависимость от российского газа не одинаковая», - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности в среду в Брюсселе, комментируя журналистам повестку неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС во Франции в четверг и пятницу.

Он добавил, что даже организация энергетической системы в разных государствах-членах ЕС неодинаковая.

Другой важный пункт, по которому функционер ЕС ожидает немало выступлений лидеров стран Евросоюза, - это цены на энергоносители.

Главы государств и правительств, считает он, потребуют соответствующих мер. Накануне Еврокомиссия опубликовала предложения по расширению набора инструментов для использования различных ресурсов противодействия энергетическому кризису.

В частности, в заключениях саммита будут предложения по оптимизации рынка электроэнергии. И этот вопрос найдет продолжение на плановой мартовской встрече Евросоюза на высшем уровне.

Чиновник считает, что версальская встреча даст старт важному процессу Евросоюза в области энергетики.

Он назвал это «огромным вызовом». Есть разного рода сложности, несогласия между странами ЕС по ценам на газ. Некоторые из них предпочти российский газ, и «это сложный политический выбор». Помимо этого, предстоит решить, как диверсифицировать источники энергии, цепочки энергетического снабжения, объяснил собеседник журналистов.

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Тэги: ЕС, САММИТ, РОССИЯ, ГАЗ


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