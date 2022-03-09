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СНГ 09.03.2022 23:59

Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС.

«Консультации с европейскими партнерами продолжаются. Провел переговоры с Шарлем Мишелем», - написал Зеленский в твиттере в среду.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили антироссийские санкции, «необходимость скоординированного давления на РФ» для обеспечения безопасности гражданских лиц, поддержку Украины и вопросы членства Украины в ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОСОВЕТ, ГЛАВА


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