Зеленский обсудил с Мишелем вопросы членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых обсуждались меры по усилению давления на РФ и вопросы членства Украины в ЕС.

«Консультации с европейскими партнерами продолжаются. Провел переговоры с Шарлем Мишелем», - написал Зеленский в твиттере в среду.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили антироссийские санкции, «необходимость скоординированного давления на РФ» для обеспечения безопасности гражданских лиц, поддержку Украины и вопросы членства Украины в ЕС.