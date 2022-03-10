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СНГ 10.03.2022 00:03

Кулеба и Блинкен обсудили по телефону шаги по укреплению обороноспособности Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы укрепления обороноспособности Украины.

«Телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном о дальнейших шагах по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России», - написал Кулеба в твиттере в среду.

Он подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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