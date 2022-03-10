Кулеба и Блинкен обсудили по телефону шаги по укреплению обороноспособности Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы укрепления обороноспособности Украины.

«Телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном о дальнейших шагах по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России», - написал Кулеба в твиттере в среду.

Он подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться.