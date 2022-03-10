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Происшествия 10.03.2022 00:19

На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3

Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду вечером на западе Азербайджана.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы на территории Геранбойского района в 22:24 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Землетрясение не ощущалось.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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