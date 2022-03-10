На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3

Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду вечером на западе Азербайджана.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы на территории Геранбойского района в 22:24 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Землетрясение не ощущалось.
Р.Керимов
В Баку опровергли слухи о напряженности в Карабахе
Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину
Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией
ОАЭ будут предлагать ОПЕК увеличивать нефтедобычу
Фондовые индексы Европы продемонстрировали самый существенный рост за два года
Власти Азербайджана отложили до 2025 года ряд требований к автобусам в Баку
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Юн Сок Ёль победил на выборах президента Южной Кореи
Санкции не должны наносить вреда мирным жителям - ООН
В США пообещали реагировать, если Москва решит национализировать покинувшие РФ компании
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров