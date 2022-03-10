В Баку опровергли слухи о напряженности в Карабахе

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространяемые в армянском сегменте социальных сетей слухи о напряженности в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.
«Распространяемые в армянских социальных сетях слухи о якобы напряженности на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, не имеют под собой никаких оснований и носят провокационный характер», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана подчеркнули, «ситуация на всех направлениях стабильна и находится под контролем подразделений азербайджанской армии».
Р.Керимов
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