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Дальнее зарубежье 10.03.2022 00:42

В Белом доме заявили, что вводимые США санкции не нацелены на рядовых россиян

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции, которые США вводят против России, нацелены на то, чтобы оказать давление на руководство страны, а не на рядовых граждан.

«Мишень санкций - это не рядовые граждане России», - заверила она на брифинге. По ее словам, эти меры нацелены на то, чтобы повлиять на российское руководство. Вместе с тем, Псаки признала, что санкции бьют по экономике РФ, а не только по ее руководителям.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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