В США пообещали реагировать, если Москва решит национализировать покинувшие РФ компании

Вашингтон предпримет действия в том случае, если Россия решит конфисковать имущество зарубежных предприятий, покинувших ее рынок из-за событий в Украине, заявила в ходе брифинга в среду представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

«Мы приветствовали решения этих компаний (об уходе с рынка РФ - ИФ), но мы их к этому не подталкивали. Если они (власти России - ИФ) примут подобное решение (о национализации - ИФ), мы конечно предпримем меры, но пока ничего подобного не произошло», - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, попросившего комментарий по поводу звучащих в РФ предложений о национализации.

Как сообщалось, в «Единой России» предлагают провести национализацию предприятий и организаций, которые закрываются в РФ в связи с введенными санкциями из-за спецоперации в Украине.