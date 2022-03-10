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Дальнее зарубежье 10.03.2022 00:46

Санкции не должны наносить вреда мирным жителям - ООН

ООН всегда исходит из того, что санкции не должны наносить урон мирному населению стран, заявил в среду представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы всегда исходили из того, что при введении санкций нужно стараться не наносить вред мирным гражданам», - сказал он на брифинге.

Дюжаррик отвечал на вопрос о возможных перебоях в поставках вакцин из РФ в условиях усиления санкционного давления. При этом представитель генсека отметил, что у него нет достаточной информации, чтобы прокомментировать конкретно ситуацию с вакцинами.

Говоря о ситуации в Украине, Дюжаррик напомнил, что ООН призывает стороны не наносить ударов по объектам здравоохранения.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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