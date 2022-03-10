Санкции не должны наносить вреда мирным жителям - ООН

ООН всегда исходит из того, что санкции не должны наносить урон мирному населению стран, заявил в среду представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы всегда исходили из того, что при введении санкций нужно стараться не наносить вред мирным гражданам», - сказал он на брифинге.
Дюжаррик отвечал на вопрос о возможных перебоях в поставках вакцин из РФ в условиях усиления санкционного давления. При этом представитель генсека отметил, что у него нет достаточной информации, чтобы прокомментировать конкретно ситуацию с вакцинами.
Говоря о ситуации в Украине, Дюжаррик напомнил, что ООН призывает стороны не наносить ударов по объектам здравоохранения.
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