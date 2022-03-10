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Дальнее зарубежье 10.03.2022 00:51

Юн Сок Ёль победил на выборах президента Южной Кореи

На выборах президента в Южной Корее победил кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, его оппонент признал поражение, сообщают южнокорейские СМИ в среду.

«Я сделал все возможное, но не оправдал ваших ожиданий. Вся ответственность лежит на мне. Я поздравляю с победой кандидата Юн Сок Ёля», - заявил кандидат от правящей Демократической партии Ли Чжэ Мён по итогам голосования.

На данный момент подсчитано 98% голосов. Юн Сок Ёль получил 48,59%, тогда как его оппонент набрал 47,79%.

Прежде чем отправиться в штаб-квартиру партии, Юн Сок Ёль поблагодарил своих сторонников. Он сменит на посту президента страны Мун Чжэ Ина.

Голосование прошло на фоне сильного роста заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Власти ранее разрешили сотням тысяч инфицированных граждан или тем, кто, находится на карантине, приходить голосовать на участки, но только после завершения основного этапа голосования, отмечает «Рёнхап».

Агентство также поясняет, что итоги выборов могут существенно повлиять на дальнейшее развитие Южной Кореи, поскольку кандидаты расходятся в точках зрения как по вопросам внутренней политики, включая социальное обеспечение, так и внешней политики, в том числе по проблеме взаимоотношений с КНДР.

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Тэги: МИР, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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