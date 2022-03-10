Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов выделение $13,6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Эта статья расходов включена в законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2022 текущего года объемом в $1,5 трлн, он принят во избежание приостановки работы правительственных ведомств (шатдауна).

Нынешний период финансирования деятельности правительства истекает 11 марта.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен и одобрен сенатом.