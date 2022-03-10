Госдеп заявляет, что США не владеют и не управляют химическими или биологическими лабораториями на Украине

Представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине.

"США не владеют и не управляют никакими химическими или биологическими лабораториями на Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии", - говорится в распространенном госдепом заявлении Прайса.

По его словам, указанные конвенции "нарушает именно Россия, а обвинения в адрес США - уловка, чтобы оправдать дальнейшие действия на Украине".

С аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом накануне на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий.

"На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними", - сказала она.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты "работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.