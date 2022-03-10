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Дальнее зарубежье 10.03.2022 09:13

Париж против ускоренной процедуры вступления в ЕС для Украины, Грузии и Молдавии

Власти Франции на данном этапе выступают против старта ускоренной процедуры по присоединению к ЕС Украины, Грузии и Молдавии, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

"Нужно отправить политический сигнал о том, что они - часть европейской семьи", - цитирует издание слова представителя Елисейского дворца. При этом Париж против "ускоренной процедуры по вступлению".

Вместо такой процедуры Франция предлагает "придумать новые формы сближения (этих трех стран - ИФ) с ЕС". К примеру, в Париже не против идеи приглашения лидеров Украины, Молдавии и Грузии на саммиты Евросоюза.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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