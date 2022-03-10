Париж против ускоренной процедуры вступления в ЕС для Украины, Грузии и Молдавии

Власти Франции на данном этапе выступают против старта ускоренной процедуры по присоединению к ЕС Украины, Грузии и Молдавии, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

"Нужно отправить политический сигнал о том, что они - часть европейской семьи", - цитирует издание слова представителя Елисейского дворца. При этом Париж против "ускоренной процедуры по вступлению".

Вместо такой процедуры Франция предлагает "придумать новые формы сближения (этих трех стран - ИФ) с ЕС". К примеру, в Париже не против идеи приглашения лидеров Украины, Молдавии и Грузии на саммиты Евросоюза.