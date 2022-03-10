Лишь 17 американских конгрессменов голосовали против запрета импорта нефти из РФ

Палата представителей американского Конгресса подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, запрещающий импорт нефти из России в связи с событиями вокруг Украины.
За законопроект проголосовали 414 конгрессменов, против - 15 республиканцев и два демократа.
Во вторник о прекращении закупок российской нефти объявил президент США Джо Байден.
"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - заявил он журналистам.
"Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и я надеюсь, у всего американского народа", - сказал Байден.
При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.
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