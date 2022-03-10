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Финансы 10.03.2022 09:30

Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта

Российская дочка платежной системы Visa прекращает обслуживание карт в России с 00:01 мск 10 марта, следует из сообщения на сайте компании.

С 10 марта карты Visa, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. Аналогичная ситуация и с картами Mastercard, отмечает Райффайзенбанк в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт, отмечается в ее сообщении.

Держателям карт Visa и Mastercard до истечения их срока действия остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции - оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных и другие. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, будет недоступна оплата за границей, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах.

Крупные российские банки после заявлений Visa и MasterCard объявили, что прорабатывает возможность выпуска карты "Мир" с китайской UnionPay.

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