Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта

Российская дочка платежной системы Visa прекращает обслуживание карт в России с 00:01 мск 10 марта, следует из сообщения на сайте компании.
С 10 марта карты Visa, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. Аналогичная ситуация и с картами Mastercard, отмечает Райффайзенбанк в своем официальном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.
Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт, отмечается в ее сообщении.
Держателям карт Visa и Mastercard до истечения их срока действия остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции - оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных и другие. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, будет недоступна оплата за границей, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах.
Крупные российские банки после заявлений Visa и MasterCard объявили, что прорабатывает возможность выпуска карты "Мир" с китайской UnionPay.
Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 451,6 млн - университет Хопкинса
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Передача Украине польских МиГ-29 может привести к эскалации отношений РФ-НАТО
Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
КНДР планирует запустить серию спутников для контроля за военной деятельностью США в регионе - Ким Чен Ын
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров