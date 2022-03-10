Вашингтон рассматривает предложение о санкциях против Росатома

Администрация США рассматривает идею о санкциях против "Росатома", сообщило агентство Bloomberg в среду. "Белый дом оценивает последствия такого шага, решения еще не принял", - пишет агентство.

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