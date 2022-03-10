Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 10 марта ЦБА установил на уровне 1,8793 манат/1EUR (9 марта - 1,856 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 марта установил на уровне 0,0124 манат/1RUB (9 марта - 0,0131 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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