Производитель шоколада Alpen Gold сворачивает капвложения и расходы на рекламу в РФ

Американская Mondelez International Inc., один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в РФ, следует из письма генерального директора Дирка Ван де Пута, размещенного на сайте компании.
"Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия (...). Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим расходы на рекламу", - говорится в письме.
Глава Mondelez отмечает, что компания будет продолжать оценивать ситуацию и вносить корректировки по мере необходимости.
Mondelez International работает более чем в 150 странах, в России - свыше 20 лет. Владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.
Дочка" Mondelez International - ООО "Мон`дэлис Русь" - в 2020 году увеличила выручку на 10,7%, до 59,44 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 13,2%, до 6,12 млрд рублей. В 2020 году "Мон`дэлис Русь" направила на дивиденды и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников 6,12 млрд рублей (1,89 млрд рублей в 2019 году). В своей отчетности компания сообщала, что в январе 2021 года выплатила дивиденды в размере 3,91 млрд рублей.
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