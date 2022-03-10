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ТЭК 10.03.2022 09:38

Цены на нефть растут после резкого снижения накануне

Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения.

США, запретившие в начале недели импортировать российскую нефть, призывают других нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. По сообщениям западных СМИ, правительство Ирака сообщило, что готово увеличивать поставки, если об этом попросит ОПЕК+. Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил журналистов, что ОАЭ также готовы поддержать более существенное наращивание добычи в рамках ОПЕК+.

Кроме того, государства-участники Международного энергетического агентства на прошлой неделе продали чуть более 60 млн баррелей нефти из резервов для компенсации перебоев в поставках из-за военного конфликта в Украине. МЭА назвало эту меру "первоначальной реакцией" и сообщило, что его участники могут продать еще больше нефти, если потребуется.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $114,53 за баррель, что на $3,39 (3,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $16,84 (13,2%), до $111,14 за баррель. Падение стало худшим с апреля 2020 года, когда на рынок оказывала давление пандемия COVID-19.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,76 за баррель, что на $2,06 (1,9%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $15 (12,1%), что стало максимумом с ноября, до $108,7 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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