Carlsberg прекращает производство пива под своим флагманским брендом в РФ, останавливает рекламу

Датский концерн Carlsberg, владеющий пивоваренной компанией "Балтика" в России, прекращает производство пива под своим флагманским брендом Carlsberg в РФ, а также отказывается от рекламы на российском рынке.

Пивоваренная компания "Балтика" продолжит работать как отдельный бизнес с целью поддержки сотрудников и их семей, говорится в обращении CEO Carlsberg Кееса `т Харта, которое опубликовано на сайте компании.

"У нас есть моральный долг перед российскими коллегами, которые являются неотъемлемой частью Carlsberg и не отвечают за действия правительства. Мы владеем пивоваренной компанией "Балтика" с 2000 года и являемся мажоритарным владельцем с 2008 года. (...) Однако бизнес не может существовать в привычном режиме", - заявил он.

На прошлой неделе Carlsberg объявил, что приостанавливает инвестиции и экспорт в РФ.

Во время гуманитарного кризиса всю прибыль от российского бизнеса компания обещает перечислять на благотворительность. Ранее ее фонды направили 10 млн евро на гуманитарные цели на Украине.

Carlsberg также сообщил, что в связи с очень высокой неопределенностью вокруг Украины и РФ, а также возможным влиянием на бизнес в других странах, он отзывает прогноз по прибыли на 2022 год. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 0-7% в текущем году.

События в РФ и Украине негативно повлияют на финансовые результаты в 2022 году, предупредил Carlsberg. Активы в обеих странах могут стать предметом неденежного обесценения и списаний. В 2021 году на бизнес в двух странах пришлось около 13% выручки группы и 9% операционной прибыли.

На бизнес в других странах негативно повлияет рост цен на сырьевые товары и энергоносители.

В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и др.

"Балтика", которая является 100-процентной "дочкой" Carlsberg, - вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. В 2021 году "Балтика" перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. "Балтика" управляет 8 заводами в России.

В РФ у компании 8,4 тыс. сотрудников.