Carlsberg прекращает производство пива под своим флагманским брендом в РФ, останавливает рекламу

Датский концерн Carlsberg, владеющий пивоваренной компанией "Балтика" в России, прекращает производство пива под своим флагманским брендом Carlsberg в РФ, а также отказывается от рекламы на российском рынке.
Пивоваренная компания "Балтика" продолжит работать как отдельный бизнес с целью поддержки сотрудников и их семей, говорится в обращении CEO Carlsberg Кееса `т Харта, которое опубликовано на сайте компании.
"У нас есть моральный долг перед российскими коллегами, которые являются неотъемлемой частью Carlsberg и не отвечают за действия правительства. Мы владеем пивоваренной компанией "Балтика" с 2000 года и являемся мажоритарным владельцем с 2008 года. (...) Однако бизнес не может существовать в привычном режиме", - заявил он.
На прошлой неделе Carlsberg объявил, что приостанавливает инвестиции и экспорт в РФ.
Во время гуманитарного кризиса всю прибыль от российского бизнеса компания обещает перечислять на благотворительность. Ранее ее фонды направили 10 млн евро на гуманитарные цели на Украине.
Carlsberg также сообщил, что в связи с очень высокой неопределенностью вокруг Украины и РФ, а также возможным влиянием на бизнес в других странах, он отзывает прогноз по прибыли на 2022 год. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 0-7% в текущем году.
События в РФ и Украине негативно повлияют на финансовые результаты в 2022 году, предупредил Carlsberg. Активы в обеих странах могут стать предметом неденежного обесценения и списаний. В 2021 году на бизнес в двух странах пришлось около 13% выручки группы и 9% операционной прибыли.
На бизнес в других странах негативно повлияет рост цен на сырьевые товары и энергоносители.
В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и др.
"Балтика", которая является 100-процентной "дочкой" Carlsberg, - вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. В 2021 году "Балтика" перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. "Балтика" управляет 8 заводами в России.
В РФ у компании 8,4 тыс. сотрудников.
Армянские НВФ в Карабахе в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 451,6 млн - университет Хопкинса
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Передача Украине польских МиГ-29 может привести к эскалации отношений РФ-НАТО
Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
КНДР планирует запустить серию спутников для контроля за военной деятельностью США в регионе - Ким Чен Ын
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров